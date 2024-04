HP Laptop 15s: in offerta ad un prezzo wow, tuo a meno di 400€

L’HP Laptop 15s è una soluzione ottimale per chi cerca un dispositivo affidabile e performante per la quotidianità. Windows 11 Home, specifiche di primo livello e un prezzo semplicemente imbattibile. Oggi è in offerta su Amazon ad appena 399,99€, con un buon risparmio sul suo normale prezzo.

Il cuore pulsante di questo notebook è il processore Intel Core i3-1115G4, che grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost raggiunge velocità fino a 4,1 GHz. Supportato da 6 MB di cache L3 e configurato con 2 core e 4 thread, assicura prestazioni solide per un’ampia varietà di attività.

Con 8GB di RAM e un SSD da 256GB, l’HP Laptop 15s-fq2014sl garantisce avvii rapidi e tempi di risposta agili, anche in multitasking. La memoria RAM, operante a una frequenza di 3200MHz, e l’archiviazione su SSD contribuiscono a un’esperienza utente fluida e reattiva.

Il display da 15,6″ con tecnologia IPS e risoluzione Full HD (1920 x 1080p) offre angoli di visione ampi e dettagli nitidi. La finitura antiriflesso aiuta a ridurre gli effetti della luce ambientale, migliorando l’esperienza visiva in diverse condizioni di illuminazione. La luminosità di 250 Nits e il volume colore al 45% NTSC completano le specifiche dello schermo, rendendolo adatto per l’uso quotidiano.

La tastiera full-size con tastierino numerico integrato fornisce un’esperienza di digitazione confortevole e silenziosa, adatta a lunghi periodi di lavoro o studio. Ottima anche la durata della batteria, fino a 9 ore e 30 minuti, insieme alla funzionalità di ricarica rapida HP Fast Charge, che permette di ricaricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, assicura un’elevata mobilità e autonomia.

Insomma, stiamo parlando di una scelta equilibrata per studenti e professionisti alla ricerca di un notebook versatile, affidabile e con un buon rapporto qualità-prezzo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!