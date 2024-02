Hostinger realizza i tuoi progetti online: piani fino al 79% di sconto

Un sito web, un blog, un e-commerce: qualunque sia il tuo progetto online, Hostinger ti offre l’opportunità di realizzarlo e di risparmiare al tempo stesso, grazie agli sconti fino al 79% sull’hosting che includono un potente Website Builder – utile per aiutarti a realizzare il tuo sito web da zero.

I vantaggi e le funzionalità di Hostinger

Cosa offre Hostinger? Un dominio gratuito con tutti i piani hosting e migrazione gratuita del sito inclusa in 24 ore, guidata in ogni fase dagli esperti. Il supporto è cruciale quando si gestisce un sito web: per questo Hostinger offre assistenza clienti 24/7. E se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto, c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Hostinger ha piani di hosting adatti a tutte le esigenze. Il piano Premium, ideale per siti personali, offre un risparmio del 79%, a soli 2,49 euro al mese con ordini di 48 mesi. Se stai cercando maggior potenza e funzioni avanzate, il piano Business è la scelta giusta con un risparmio del 75%. Cloud Startup, con risorse dedicate, offre un risparmio del 50%.

Hostinger assicura prestazioni ottimali con i suoi data center distribuiti globalmente. Con Hostinger, gestisci fino a 100 siti web con facilità. Registra gratuitamente un dominio, ottieni un indirizzo e-mail aziendale e ottimizza il flusso di lavoro con l’hosting WordPress gestito. Inoltre, realizzi siti web rapidamente grazie al potente Website Builder.

Il servizio, inoltre, utilizza la tecnologia LiteSpeed Web Server per massimizzare la velocità di caricamento. Le soluzioni cache avanzate riducono il tempo di risposta del sito fino a 3 volte, mentre i certificati SSL illimitati proteggono il traffico del tuo sito.

Quindi, se vuoi portare la tua idea online con un sito web professionale senza spendere importi elevati, puoi usufruire della promozione Hostinger: tutti i piani sono in offerta con sconti che vanno fino al 79%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.