Asus TUF Gaming F15, tuo con il 29% di sconto: RTX 4060, Intel Core i7, ottimo schermo

L’Asus TUF Gaming F15 è in offerta su Amazon ad un prezzo incredibilmente competitivo: oggi è tuo a 1199,00€, grazie ad un imperdibile sconto del 29%. Dotato di un display IPS che copre il 100% dello spettro sRGB e offre un refresh rate fino a 144Hz.

Il design del TUF Gaming F15 include una tastiera ottimizzata per il gaming con retroilluminazione RGB, permettendo agli utenti di personalizzare il loro setup. Completano il quadro una webcam HD 720p che facilita lo streaming e le videochiamate.

A livello di prestazioni, il notebook è equipaggiato con il processore Intel Core i7-13620H di tredicesima generazione e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 con 6GB di memoria GDDR6. Questo setup è supportato da 16GB di RAM e un SSD PCIE da 1TB, offrendo una risposta veloce e fluida, ideale per il gaming professionale e altre applicazioni intensive.

L’esperienza audio è altrettanto impressionante grazie alla tecnologia DTS che fornisce un suono surround virtuale a 7.1 canali, migliorando notevolmente l’immersione sonora per giochi e multimedia. Inoltre, il sistema di cancellazione del rumore AI bidirezionale assicura una comunicazione chiara, riducendo i rumori di fondo durante le partite o le conferenze.

Esteticamente, il TUF Gaming F15 combina un design semplice ma elegante con una costruzione robusta, rendendolo adatto sia per l’uso mobile che per lunghe sessioni di gioco, garantendo durabilità e affidabilità. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo subito per risparmiare!