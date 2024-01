Hosting gestito per WordPress e WooCommerce da 19,90 €/mese con Aruba

Per un servizio di hosting gestito per WordPress oppure per WooCommerce, gli strumenti più utilizzati per creare siti web e e-commerce, è possibile affidarsi ad Aruba Hosting che mette a disposizione dei suoi utenti svariati piani in grado di soddisfare appieno tutte le esigenze.

Le opzioni più interessanti, in questo momento, sono due. Si tratta di Hosting WordPress Gestito, disponibile a partire da 19,90 euro + IVA per il primo anno, oltre a Hosting WooComemrce Gestito, disponibile a partire da 79,90 euro + IVA per il primo anno.

Questi due servizi consentono agli utenti di affidarsi ad Aruba per tutti gli aggiornamenti e la per la gestione di tutti gli aspetti legati all’hosting del proprio portale. Per scegliere il piano da attivare basta collegarsi al sito di Aruba.

Hosting gestito per WordPress e WooCommerce: ecco le promo di Aruba

Con i piani di hosting gestito di Aruba è possibile sfruttare WordPress / WooCommerce preinstallato e con certificato SSL DV incluso. Ci sono, inoltre, caselle email illimitate e la possibilità di sfruttare una piattaforma ottimizzata con aggiornamenti e backup automatici. La scelta del piano gestito consente all’utente di sfruttare il servizio con maggiore tranquillità e con la certezza di poter contare sul costante supporto di Aruba.

Tra le proposte disponibili troviamo:

Hosting WordPress Gestito a partire da 19,90 euro + IVA per il primo anno, poi 79 euro + IVA; il piano è, inoltre, personalizzabili, con l’aggiunta di servizi extra, essenziali per i siti web che registrano un traffico elevato

Hosting WooComemrce Gestito a partire da 79,90 euro + IVA per il primo anno, poi 249 euro + IVA

Per accedere alle offerte proposte da Aruba Hosting è sufficiente seguire il link qui di sotto. Qui è possibile verificare tutti i piani disponibili e poi valutare l’opzione più adatta alle proprie necessità da attivare.

