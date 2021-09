Durante l'ultima puntata del podcast di XboxEra, è venuto fuori che Sony sta lavorando ad un terzo titolo del franchise Horizon, questa volta in realtà virtuale. Potrebbe trattarsi di uno dei primi giochi in uscita per PS VR 2, il nuovo visore per la realtà virtuale su PlayStation 5.

Secondo Nick di XboxEra, Sony ha acquistato il team Firesprite e lo ha messo subito a lavoro su un Horizon VR. Non dovrebbe trattarsi di una versione VR di Zero Dawn o Forbidden West, bensì di un gioco a parte o di una breve esperienza interattiva in stile Batman Arkam VR.

“Ho parlato di Forbidden West VR o Zero Dawn VR? Si tratta di una cosa separata ambientata nell'universo narrativo di Horizon in VR.”

Ricordiamo che si tratta di rumor non verificabili, basati su fonti interne non citate dal giornalista. Un episodio di Horizon potrebbe rivelarsi un fantastico titolo di lancio per il PS VR 2, il visore VR di PS5 dovrebbe arrivare entro fine anno, forse proprio durante il presunto evento PlayStation Experience di dicembre 2021.

Intanto moltissimi giocatori non vedono l'ora di giocare a Horizon Forbidden West, sequel dell'ottima esclusiva PS4 Zero Dawn.

Il nuovo capitolo è stato recentemente rinviato al 2022, la data d'uscita è stata fissata al prossimo 18 febbraio. Il nuovo open world introduce un comparto tecnico rinnovato e una grafica pronta a mettere alla prova la potenza di calcolo della nuova PlayStation 5. Le avventure di Aloy saranno disponibili anche su PS4, con una versione meno esigente in termini di risorse hardware e una resa grafica inferiore.

Videogames