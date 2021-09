Oggi, 2 settembre 2021, aprono ufficialmente i preorder di Horizon Forbidden West, la nuova esclusiva PlayStation sviluppata da Guerrilla Games. Lo ha annunciato la software house tramite un post su proprio profilo Twitter.

Il sequel di Zero Dawn è stato recentemente rinviato al 2022, la data d'uscita è stata fissata al prossimo 18 febbraio. Il nuovo open world introduce un comparto tecnico rinnovato e una grafica pronta a mettere alla prova la potenza di calcolo della nuova PlayStation 5. Le avventure di Aloy saranno disponibili anche su PS4, con una versione meno esigente in termini di risorse hardware e una resa grafica inferiore.

La seguente immagine indica l'orario di apertura dei preordini, in Italia la vendita parte oggi pomeriggio alle ore 16:00.

In attesa di Horizon Forbidden West, il primo capitolo Zero Dawn è stato recentemente aggiornato con il supporto ai 60 fps su PlayStation 5, quale miglior occasione per recuperare o rivivere una degli open world più interessanti degli ultimi anni.

Videogames