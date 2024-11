Honor Watch 5 debutta in Europa: ricorda tantissimo l'Apple Watch

Honor ha recentemente lanciato il suo nuovo smartwatch, l’Honor Watch 5, in alcuni mercati europei come Regno Unito, Spagna e Germania.

Presentato per la prima volta durante l’evento IFA 2024, il dispositivo porta con sé diversi miglioramenti rispetto al modello precedente, sia in termini di design che di funzionalità, così da offrire una maggiore precisione nel monitoraggio della salute ed una più efficace esperienza di utilizzo.

Honor Watch 5: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Tra le principali specifiche tecniche, l’Honor Watch 5 presenta un display AMOLED da 1,85 pollici con un incremento nella densità dei pixel. Il design è piuttosto snello: lo spessore di appena 11 mm ed un peso di soli 35 grammi lo rendono comodo per l’uso quotidiano, anche durante l’attività fisica. Non c’è dubbio che, esteticamente, ricordi parecchio gli ultimi Apple Watch.

Dal punto di vista del monitoraggio della salute, Honor Watch 5 offre funzioni avanzate come il controllo continuo della frequenza cardiaca ed il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). La funzione di “scansione della salute” permette, con un solo clic, di ottenere una panoramica rapida dei principali parametri.

Honor Watch 5 integra anche il nuovo sistema di posizionamento AccuTrack, che migliora l’accuratezza del GPS, offrendo un tracciamento preciso dell’attività fisica all’aperto. La batteria al silicio-carbonio da 480 mAh garantisce fino a 15 giorni di autonomia grazie al sistema di gestione energetica Turbo X Smart Power Management, che ottimizza il consumo senza la necessità di frequenti ricariche.

Il nuovo Honor Watch 5 offre oltre 400 quadranti personalizzabili, supporta 85 modalità sportive (di cui 12 per allenamenti professionali), monitoraggio del sonno e resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Lo smartwatch è disponibile in due versioni: una con cinturino in silicone nero o dorato da €149,00 ed una variante premium con cinturino in pelle verde al prezzo di €169,00.

Nell’attuale mercato degli smartwatch, si tratta di un’ottima alternativa ad un costo così contenuto. Per adesso, non sappiamo quando Honor Watch 5 sarà disponibile anche in Italia ma, ovviamente, vi terremo informati a riguardo.