Xiaomi Smart Band 9 Active sta arrivando e costerà meno di 30€

Xiaomi è pronta a lanciare il suo nuovo fitness tracker, ossia la Smart Band 9 Active, già certificata dalla Commissione economica eurasiatica (EEC), segnando così l’imminente debutto a livello globale.

Amazon Francia ha anticipato alcune specifiche chiave, indicando che Xiaomi Smart Band 9 Active, con il numero di modello M2435B1, sarà disponibile sui mercati europei dal 18 novembre ad un prezzo di 29,99 €.

Xiaomi Smart Band 9 Active: cosa sappiamo al momento

Xiaomi Smart Band 9 Active presenta un display AMOLED da 1,47 pollici, con una luminosità di picco di 450 nit che assicura la perfetta visibilità anche in condizioni di luce intensa. Grazie ad una resistenza all’acqua di 5 ATM, è ideale per il nuoto. Xiaomi promette fino a 14 giorni di durata della batteria con una singola carica, rendendo questo dispositivo adatto per un utilizzo continuo e senza interruzioni.

Per quanto riguarda le funzionalità, la Smart Band 9 Active offre un monitoraggio completo delle attività di fitness: include il rilevamento h24 della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno e dello stress, oltre a diverse modalità sportive che rispondono a varie esigenze di allenamento. Sarà disponibile inizialmente in tre colori: nero, bianco e rosa, ma non si escludono altre versioni al momento del lancio.

Xiaomi Smart Band 9 Active rappresenta quindi una soluzione economica e versatile, pensata per utenti che desiderano monitorare l’attività fisica ed il benessere quotidiano con un dispositivo robusto e dal prezzo super accessibile. Con un lancio ormai prossimo, Xiaomi punta a consolidare la sua presenza nel mercato dei dispositivi indossabili, grazie ad un prodotto che combina funzionalità avanzate e convenienza.

In parallelo, l’azienda ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento ad Android 15 per gli smartphone della linea Xiaomi 14 a livello globale ed in area EEA, con personalizzazione HyperOS 1.1 anziché HyperOS 2, che verrà introdotta globalmente in una fase successiva. Questo aggiornamento è ora disponibile per alcuni utenti selezionati da Xiaomi tramite il programma Mi Pilot, così da raccogliere i primi feedback ed apportare ulteriori ottimizzazioni.