Honor Play5 con Dimensity 800U è appena stato presentato nella nuova colorazione Blue in Cina. Ricordiamo che la compagnia ha lanciato ufficialmente lo smartphone Play5 a maggio di quest'anno con specifiche come display OLED, quattro fotocamere e SoC Dimensity 800U.

Honor Play5: cosa cambia?

Inizialmente, al momento del debutto, il terminale era disponibile in tre varianti di colore: nero, viola e sfumato. Ora, Honor ha lanciato lo smartphone nella nuova tinta Blue.

L'Honor Play5 nella tonalità blu ha un prezzo di 2.099 CNY (~ $ 324) per la versione da 8+128 GB e di 2299 CNY (~ $ 354) per la variante da 8 GB di RAM + 256 GB. È interessante notare che la compagnia offre attualmente il terminale ad un prezzo di lancio di CNY 1999 (~ $ 309).

Specifiche tecniche Play5

Il device è dotato di un display OLED perforato da 6,53 pollici con risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel). Ha una fotocamera frontale da 16 MP posizionata nella tacca e vanta un sistema a quattro lenti nella parte posteriore.

L'isola della fotocamera posteriore contiene un obiettivo principale da 64 MP, un sensore ultra-wide da 8 MP, un obiettivo macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Ha un flash LED inserito tra i quattro sensori e uno scanner di impronte digitali in-display per la sicurezza degli utenti

Sotto il cofano, è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 800U abbinato a 8 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di memoria interna UFS 2.1. Contiene una batteria da 3.800 mAh con supporto per la tecnologia di ricarica rapida da 66 W. Honor afferma che può arrivare fino al 60% con soli 15 minuti di ricarica.

Il telefono dual-SIM è dotato di supporto alle reti 5G e dispone del Wi-Fi 802.11ac, GPS e Bluetooth v5.1. Il dispositivo ha un jack per cuffie da 3,5 mm per l'audio e una porta USB di tipo C per il trasferimento e la ricarica dei dati. Inoltre viene fornito con il supporto NFC. Per quanto riguarda il software, gira su MagicUI 4.0 basato su OS Android 10.

Honor

Smartphone