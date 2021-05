La cinese Honor ha appena lanciato ufficialmente il suo nuovo smartphone Honor Play 5 5G: ecco tutti i dettagli sulle specifiche e il prezzo.

Play5: prezzo e caratteristiche

Il nuovissimo Honor Play 5 5G è dotato di un display OLED da 6,53 pollici che offre una risoluzione Full HD + di 1080 x 2400 pixel. Sotto il cofano del terminale troviamo il chipset Dimensity 800U, RAM LPDDR4x e storage UFS 2.1; per quanto riguarda l'autonomia energetica, il Play5 conta su una batteria da 3.800 mAh, che supporta la ricarica rapida da 66 W.

La tacca a goccia sullo schermo ospita una fotocamera selfie da 16 megapixel.

Il modulo della fotocamera sul retro è formato da una fotocamera principale da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel, un obiettivo macro da 2 megapixel, un sensore di profondità da 2 megapixel e un flash LED; sul pannello anteriore, invece, troviamo un notch che ospita una selfie-camera da 16 megapixel. Lo smartphone funziona con il sistema operativo Android 10 basato su Magic UI 4.0.

Per quanto concerne la sicurezza, l'Honor Play 5 dispone di un sensore per le impronte digitali in-display; presenti anche le classiche funzioni di connettività come il supporto dual SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C e un jack audio da 3,5 mm.

Presentato in Cina in due opzioni, da 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione, il telefono ha il prezzo rispettivamente di 2.099 Yuan (al cambio, circa 265 euro) e 2.299 Yuan (292 euro). Le prime vendite del Play 5 partiranno il 26 maggio in Cina; non sappiamo ancora se lo smartphone di Honor arriverà anche in Italia.

