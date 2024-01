HONOR Magic6 Lite: pregi e difetti (recensione)

Un elemento distintivo di questo smartphone è la sua resistenza agli urti. Il display integra la tecnologia HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop , questa tecnologia innovativa utilizza materiali ad alta resistenza e un design strutturale avanzato per assorbire e disperdere efficacemente l’energia dell’impatto, riducendo così il rischio di danni in caso di cadute accidentali. Certificato cinque stelle da SGS per la resistenza alle cadute, l’HONOR Magic6 Lite è robusto anche in caso di cadute da altezze significative, garantendo una tranquillità maggiore per gli utenti nel loro uso quotidiano. La combinazione di questi fattori di robustezza, assieme alla sua certificazione di resistenza, posiziona l’HONOR Magic6 Lite come uno dei dispositivi di fascia media più resistenti disponibili sul mercato.

Il primo aspetto che colpisce dell’ HONOR Magic6 Lite è il suo design elegante. Disponibile in varie colorazioni, tra cui Sunrise Orange, Emerald Green e Midnight Black, offre un look sofisticato e accattivante. Il display è un AMOLED da 6,78 pollici curvo e senza bordi, con una risoluzione di 1,5K, 1200 nits di luminosità di picco, frequenza di aggiornamento di 120Hz e una gamma di colori DCI-P3 al 100%. Supporta fino a 107 miliardi di colori, garantendo immagini ultra-chiare, dettagli nitidi e colori vibranti. Il display è decisamente una delle caratteristiche che abbiamo apprezzato maggiormente nell’utilizzo quotidiano ed è senza dubbio uno dei più validi in questa fascia di prezzo.

HONOR Magic6 Lite è uno smartphone di fascia media che si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate e il design moderno che promette di ridefinire gli standard nel suo segmento di mercato. Lo abbiamo potuto provare, nella colorazione Emerald Green, per diversi giorni prima del lancio ufficiale in Italia, avvenuto oggi, 2 gennaio 2024, e vogliamo sintetizzare per i lettori quali sono i punti forti di questo smartphone ma anche le sue debolezze.

Software



L’ultima versione di MagicOS 7.2, basata su Android 13, è gradevole e fluida, ma i puristi di Android (e noi siamo tra questi) non apprezzeranno le aggiunte fatte da Honor come l’App Market che si aggiunge al classico Play Store di Google o la preinstallazione di app come Trip.com e WPS Office. Sia chiaro, nulla di invasivo, ma avremmo preferito uno smartphone privo di app preinstallate, a parte la suite di Google.

Velocità di scatto

La fotocamera principale da 108MP, pur effettuando ottime foto, non è fulminea nello scatto. Nel punta e scatta lo abbiamo trovato leggermente lento nella messa a fuoco anche se le foto realizzate sono decisamente buone.

Conclusioni

HONOR Magic6 Lite è uno smartphone che combina design, prestazioni e innovazione tecnologica, rivolgendosi a un pubblico alla ricerca di un dispositivo di fascia media senza compromessi. Offre un’esperienza utente molto piacevole, sia per il lavoro che per il tempo libero, a un prezzo veramente competitivo per la fascia media. Magic6 Lite è disponibile da oggi, 2 gennaio 2024, al prezzo di partenza di 399,90€. Come offerta di lancio, sarà disponibile per il primo mese a 349,90€ acquistandolo sullo store di Honore usando il codice AMAGIC6LITE che consente di ricevere uno sconto 50€.