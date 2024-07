Honor Magic6 Lite: con lo sconto del 40%, il prezzo crolla al minimo storico

Amazon sta offrendo un’importante offerta sull’Honor Magic 6 Lite: per poco tempo può essere tuo con un massiccio sconto del 40%. Lo paghi solamente 239,12€ invece del prezzo consigliato di 399,90€. Questo smartphone, pur appartenendo alla fascia media, offre caratteristiche notevoli che lo rendono una scelta interessante per chi cerca un dispositivo con una scheda tecnica completa e bilanciata ad un prezzo competitivo.

‘Honor Magic 6 Lite presenta un design elegante con una finitura in plastica che imita il metallo, disponibile in tre colori: Emerald Green, Midnight Black e Sunrise Orange. Il display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2652 x 1220 pixel e refresh rate di 120Hz garantisce immagini nitide e colori vividi. La luminosità di picco raggiunge i 1200 nits, rendendo il display facilmente visibile anche in condizioni di forte luce.

Sotto il cofano, l’Honor Magic 6 Lite è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di storage interno.

La fotocamera principale da 108MP, con apertura f/1.8 e autofocus a rilevamento di fase, è capace di scattare foto dettagliate e vibranti in condizioni di buona illuminazione. La configurazione comprende anche una fotocamera ultra-grandangolare da 5MP e una macro da 2MP.

La batteria da 5300 mAh assicura una durata di circa due giorni con un uso moderato. Supporta la ricarica rapida a 35W, che, pur non essendo tra le più veloci sul mercato, consente di ricaricare il dispositivo in tempi piuttosto ridotti. Se cerchi un telefono Android di ottimo livello senza per questo dover svenare il portafoglio, ti consiglio di non perdere altro tempo e acquistare l’Honor Magic6 Lite approfittando di questa ottima offerta.