Honor Magic5 Lite 5G scende incredibilmente sotto i 300€

Se siete alla ricerca di uno smartphone elegante, funzionale ed economico, una scelta oculata potrebbe essere l’Honor Magic5 Lite 5G. Si tratta di un dispositivo di fascia media che si contraddistingue per un design originale di grande effetto e per una scheda tecnica equilibrata e affidabile. Oggi lo trovate in promozione su Amazon al prezzo di 289,90 euro grazie al coupon sconto di 40 euro da applicare prima di procedere con l’acquisto.

Honor Magic5 Lite 5G: la scelta migliore per la fascia media

7,9 mm e un peso di appena 175g, presenta comunque una batteria potentissima di ben 5.100 mAh che garantisce un’autonomia di qualche giorno con un uso parsimonioso. Spicca poi il bellissimo display AMOLED curvo da 6,67 pollici, con bordi ultrasottili e un rapporto schermo-corpo del 93% che garantisce un’esperienza visiva immersiva. Dispone inoltre di una frequenza di aggiornamento dello schermo di 120 Hz e prestazioni grafiche fluide.

Lo smartphone presenta poi una RAM da 6 GB con la possibilità di ampliarla con ulteriori 5 GB grazie alla tecnologia HONOR RAM Turbo, che consente agli utenti di eseguire le app più velocemente e offre un’esperienza di funzionamento più fluida. Dal punto di vista fotografico, l’Honor Magic5 Lite 5G è dotato di una fotocamera posteriore da 64 MP, una fotocamera grandangolare da 5 MP e una fotocamera macro da 2 MP.

Insomma, non fatevi scappare la magica offerta di Amazon su questo altrettanto magico smartphone. Il prezzo di listino di 329,90 euro scende a 289,90 euro grazie allo sconto di 40 euro applicabile tramite coupon. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime con la possibilità di pagarlo a rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.