HONOR Magic4 series svelata a stretto giro dal MWC di Barcellona

A distanza di poche ore dall'evento di presentazione di HONOR Magic4 e Magic4 Pro al MWC di Barcellona fissato per le ore 13:00, il colosso cinese è vittima di un incredibile leak che svela in anticipo le specifiche tecniche complete dei nuovi smartphone Android.

Ishan Agarwal, leaker di lungo corso e molto affidabile, ha anticipato le caratteristiche tecniche più importanti degli smartphone HONOR dandoci così la possibilità di scoprirne i dettagli.

HONOR Magic4 e Magic4 Pro: ecco le specifiche leak prima della presentazione

Partendo dal modello di punta HONOR Magic4 Pro, è ormai certo che il device monti il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un display OLED da ben 6.81 pollici a risoluzione Full HD+ con supporto allo sblocco tramite il volto e il sensore di impronte integrato. Per quanto riguarda la componente multimediale, il device di HONOR monterà un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, un sensore ultra grandangolare da 50 MP con apertura f/2.2, un sensore telescopico da 64 MP con apertura f/3.5 con zoom 100x e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), e un sensore selfie da 12 MP con apertura f/2.4.

Per quanto riguarda la batteria, HONOR Magic4 Pro farà affidamento a un modulo da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida wireless da 50 W e su cavo da 100 W. È atteso con dimensioni e peso rispettivamente di 163.6 x 74.7 x 9.15 mm per 215 grammi, mentre come OS troverà posto Android 12 con la personalizzazione Magic UI 6.0.

Passando poi a HONOR Magic4, il device “vanilla” monterà anch'esso il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un display OLED da 6.81 pollici a risoluzione Full HD+, una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.8, una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP con apertura f/2.2, un sensore telescopico da 8 MP con zoom 50x, OIS e apertura f/3.4; frontalmente è atteso lo stesso sensore per i selfie da 12 MP.

Sotto il cofano ci sarà una batteria leggermente più capiente da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66 W e come sistema operativo Android 12 con la Magic UI 6.0. Il telefono ha dimensioni e peso pari a 163.6 x 74.5 x 8.8 mm per 220 grammi.

Resta da scoprire il prezzo di lancio e la disponibilità sul mercato, ma siamo certi che avremo maggiori informazioni nel corso della giornata.