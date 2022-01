HONOR si prepara al MWC 2022 con il Magic V e non solo

Il 2022 è per HONOR l'anno della rinascita che, dopo l'addio a Huawei per driblare le gravi conseguenze economiche causate dal ban commerciale degli USA, ha annunciato il suo ritorno al MWC 2022 con l'evento “The Power of Magic“. L'invito svela che il colosso hi-tech terrà un evento il 28 febbraio alle 13:00 – sarà possibile seguirlo anche a distanza – e con molta probabilità il vero protagonista sarà il tanto chiacchierato primo smartphone foldable dell'azienda.

HONOR parteciperà al MWC 2022: cosa ci mostrerà?

L'arrivo di HONOR Magic V in Cina, infatti, ha siglato l'ingresso dell'azienda anche nel mercato degli smartphone pieghevoli finora controllato a mani basse da Samsung. Il device, infatti, con un design del tutto simile (ma con importanti differenze) a Samsung Galaxy Z Fold3 e OPPO Find N, è atteso anche in Europa da chi è interessato a questo genere di prodotti ma non gradisce il design del foldable di Samsung.

Ovviamente HONOR Magic V non sarà il solo device che la compagnia porterà all'evento: con tutta probabilità, infatti, l'azienda cinese svelerà anche alcune novità che verranno poi rilasciate sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Mettete un bel cerchio rosso sul 28 febbraio: HONOR sbarcherà i Europa con un gran numero di novità imperdibili.