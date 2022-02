HONOR Magic4 è pronto a fare il suo debutto al MWC

È tramite un video teaser – disponibile in calce alla news – che HONOR ufficializza la sua presenza al MWC (Mobile World Congress) di Barcellona il prossimo 28 febbraio in cui presenterà il tanto atteso (e chiacchierato) HONOR Magic4. Il colosso cinese, quindi, si contenderà il podio con altri big del settore tra cui OPPO con la sua OPPO Find X5 series, Huawei e anche Realme con la Realme GT 2 series.

HONOR Magic4 sarà svelato al MWC 2022 di Barcellona

Le ultime indiscrezioni su HONOR Magic4 lo descrivono come un device potente sotto tutti i punti di vista, anche quello fotografico. Il modello base è atteso con il processore MediaTek Dimensity 9000, mentre le varianti HONOR Magic4 Pro e Magic4 Pro+ monteranno invece il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Tutti e tre attesi con Android 12 e la Magic UI 6.0, dovrebbero montare una batteria da 4800 mAh con ricarica rapida a 66 W per il modello Magic4 e una ricarica rapida a 100 W su cavo (50 W in wireless) per Magic4 Pro e Magic4 Pro+. Ovviamente non mancherà la RAM di tipo LPDDR5, memoria interna di tipo UFS 3.1, speaker stereo, pannelli OLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz con supporto HDR10+ e molto altro.

Per il comparto fotografico si parla di un sensore principale da 50 MP affiancato da uno ultra grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 16 MP; il modello Magic4 Pro dovrebbe montare un sensore telescopico da 50 MP con zoom digitale 100x, un sensore monocromatico da 50 MP e doppia fotocamera selfie da 13 MP.