Huawei parteciperà al MWC 2022, ufficiale

Huawei ha recentemente annunciato la sua partecipazione al Mobile World Congress (MWC) 2022 organizzato da GSMA. Secondo le informazioni, il MWC 2022 si svolgerà dal 28 febbraio al 3 marzo 2022 a Barcellona.

Cosa vedremo da Huawei al MWC?

La compagnia cinese ha anche lanciato una pagina dedicata al MWC 2022 sul suo sito ufficiale per supportare le novità che vedremo nel corso dell'evento MWC 2022. Inoltre, il produttore tecnologico cinese terrà una speciale conferenza Huawei Day0 in Cina il 27 febbraio 2022.

Gli utenti interessati che vogliono saperne di più possono segnarsi sul portale ufficiale. Vi segnaliamo che Huawei raccoglierà i vostri dati personali e fornirà, tramite il sito Web, dei memo che vi ricorderanno di partecipare alle conferenze virtuali.

Inoltre, ha affermato che l'economia e la società globali stanno tornando in auge al 100% e la digitalizzazione del settore è diventata un nuovo motore per lo sviluppo economico. Il verde e le basse emissioni di carbonio sono la visione comune della società umana e la tecnologia ICT sta giocando un ruolo sempre più importante in essa.

Guardando al futuro, Huawei lavorerà con operatori e partner globali per costruire un'infrastruttura ICT minimalista, ecologica e intelligente, utilizzando tecnologie innovative.