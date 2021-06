Stando a quanto si legge in rete in queste ore, sembra che l'ex sub brand di Huawei entrerà presto nel mercato dei pieghevoli con il futuro dispositivo Honor Magic Fold.

Honor Magic Fold: cosa sappiamo?

L'ex sussidiaria di Huawei potrebbe unirsi alla crescente lista di OEM di telefonia mobile che hanno un device con display pieghevole nella loro gamma di prodotti. Vivo, Google e OPPO sono tra i futuri protagonisti in questo segmento di mercato e ci sono indicazioni secondo le quali anche Honor potrebbe presentare il proprio terminale foldable.

Secondo i rapporti raccolti dall'ultima edizione di Display Supply Chain Consultants, l'azienda ha in programma di svelare il suo primo smartphone pieghevole nel 2022. Il rapporto indica che l'imminente Honor Magic Fold potrebbe competere con alcuni dei modelli pieghevoli già elencati per la presentazione entro la fine dell'anno. . Samsung potrebbe rilasciare due smartphone Galaxy foldable entro agosto 2021.

Honor sta sfruttando il suo nuovo status di entità indipendente da Huawei. Ciò significa che potrebbe accedere alla tecnologia di visualizzazione pieghevole dei fornitori senza troppe restrizioni. Si pensa che Visionox e BOE siano i probabili fornitori del display pieghevole che adornerebbe il dispositivo.

Non si sa molto sull'imminente terminale del brand. Inoltre, Honor non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale relativa a un imminente smartphone pieghevole. In effetti, gran parte delle notizie rimangono speculazioni, e questo include anche il nome che abbiamo azzardato. Tuttavia, ci aspettiamo che l'indiscrezione sia credibile e autentica.

Il marchio ha continuato a crescere sulla scia della sua vendita da parte di Huawei nel 2020. Spera di fare una dichiarazione forte con il suo ingresso nel mercato dei display pieghevoli così da minare il predominio di Samsung. Quest'ultima è nota per lo sviluppo di diverse tecnologie di visualizzazione pieghevoli, in base al numero di brevetti che ha già ottenuto e ai prodotti che ha portato in commercio.

La divisione Samsung Display ha recentemente fornito diverse immagini di alcuni dei suoi display pieghevoli pensati per i costruttori di terze parti.

