Da quando Honor è stato venduto da Huawei e ha iniziato a operare come azienda indipendente, il produttore di smartphone non ha rilasciato molti dispositivi. Tuttavia, questo non significa che l’azienda non stia lavorando su alcune delle migliori tecnologie. Secondo i rapporti, la compagnia cinese rilascerà il suo primo smartphone pieghevole nella seconda metà dell’anno. La società chiamerà questo dispositivo Honor Magic X e il fornitore dello schermo sarà Visionox.

Honor Magic X: nella seconda metà dell’anno

Secondo il rapporto degli addetti ai lavori, lo stile di Honor non è molto diverso da quello di Huawei. La nuova società non è cambiata molto in termini di operazioni. Tuttavia, resta da vedere se la nuova compagnia sarà o meno in grado di tenere il passo con gli standard di Huawei. Una fonte ha detto: “Honor imita fondamentalmente le precedenti pratiche dei telefoni cellulari Huawei. Così ci saranno anche i paraventi della serie Magic ”.

Secondo un precedente annuncio di Visionox, si legge che queste due realtà hanno un “contratto di acquisto generale” con Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. e Honor Terminal. Questo accordo è stato firmato il 15 dicembre 2020 e autorizza Visionox a fornire display flessibili e touch screen a Honor. L’ordine di Honor con Visionox, incarico compreso, è di circa 407 milioni di yuan (63 milioni di dollari).

Secondo i rapporti precedenti, la serie Honor Magic X è una linea di smartphone pieghevoli. Ci sono state anche speculazioni sul fatto che questo dispositivo arriverà ufficialmente sul mercato a metà anno (intorno a giugno). Tuttavia, sembra che ci sarà un piccolo ritardo nel suo lancio. Questo è dovuto alla recente carenza di chipset e semiconduttori che sta interessando l’intero mercato della telefonia mobile.

La serie Honor Magic è una serie di super ammiraglie che vogliono competere con la gamma Mate di Huawei. Questa serie ha diversi prodotti in listino: cui smartphone, tablet, laptop e orologi e così via. Ergo, anche Magic avrà anche serie diverse.

Secondo il CEO di Honor, la società lancerà quest’anno l’ammiraglia di fascia altissima nella serie Magic. Questo dispositivo competerà con artisti del calibro di Samsung, Apple e Huawei. A giudicare dal programma di Honor, se questo dispositivo non arriva a giugno / luglio, probabilmente verrà lanciato a ottobre / novembre.

