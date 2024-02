HONOR Magic 6 Lite in super offerta a 299€ su HONOR con questo codice sconto

Il nuovo HONOR Magic 6 Lite, con super batteria da 5.300 mAh e fotocamera da 108MP, è disponibile sullo store ufficiale di HONOR a 299,90 euro anziché 399,90 euro, grazie al doppio sconto a carrello: 50 euro sono scontati direttamente da HONOR nell’ambito dell’offerta lancio limitata, altri 50 euro invece con l’utilizzo del codice sconto esclusivo per i lettori di Telefonino.net AMAGIC6LITE. Per far sì che il coupon funzioni, occorre collegarsi all’offerta dedicata tramite questa pagina del sito ufficiale hihonor.com.

HONOR Magic 6 Lite in offerta a 299 euro sul sito ufficiale di HONOR

Il modello Magic 6 Lite di HONOR vanta un bellissimo display, una batteria extra large e un comparto camere superiore alla media. Al di là del design, lo schermo di questo telefono è ultra-resistente grazie alla nuova tripla protezione che rinforza schermo, telaio e scomparti interni.

Sempre a proposito di display superiore, segnaliamo la frequenza di aggiornamento a 120 Hz, 429 PPI e una risoluzione 2652×1200 pixel, il tutto in uno schermo da 6,78 pollici con display AMOLED. Merita una menzione particolare anche il processore Snapdragon 6 Gen 1 da 4nm, che conferisce all’esperienza d’uso di tutti i giorni una marcia in più.

Eccellente infine la batteria, premiata anche dagli esperti di DXOMARK, il cui livello dopo oltre 1000 cicli di carica e scarica rimane superiore all’80%.

HONOR Magic 6 Lite, il nuovo medio di gamma dell’azienda asiatica, è in offerta a soli 299,90 euro sul sito ufficiale hihonor.com. Le spese di spedizione sono gratuite, in più è possibile pagare in 3 rate a interessi zero scegliendo come metodo di pagamento in fase di check-out Klarna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.