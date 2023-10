Honor Magic 5 Lite: FOLLE offerta di MediaWorld, tuo a 249€ (-36%)

Il Sottocosto MediaWorld batte un colpo importante nella Festa delle Offerte Prime di Amazon. Merito della super offerta sul nuovo Honor Magic 5 Lite, in vendita a 249 euro per effetto del 36% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Su Amazon lo stesso modello (8+256 GB), venduto e spedito da Amazon, si trova in offerta a 269 euro, quindi 20 euro in più rispetto all’offerta di MediaWorld. E non è tutto, perché puoi anche usufruire del finanziamento a tasso zero Findomestic con 20 rate da 12,45 euro al mese e del ritiro gratuito nel punto vendita più vicino a casa tua.

Honor Magic 5 Lite in super offerta col Sottocosto MediaWorld

Display e autonomia superiori alla media, ottima fotocamera principale e design originale sono i principali punti di forza del Magic 5 Lite di Honor, uno dei nuovi medi di gamma di quest’anno più apprezzati a livello estetico.

Un design pulito, moderno, distintivo, grazie al cerchio posteriore che ingloba i sensori fotografici. Stupisce anche per il peso di appena 175 grammi e i soli 7,9 millimetri di spessore.

Il display è un AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120 Hz. Uno schermo in grado di stupire oltremodo in positivo.

Ma il vero fiore all’occhiello di questo telefono è l’autonomia: con una capacità di 5.100 mAh, la batteria dura oltre un giorno e mezzo se messa sotto stress, e può benissimo superare i 2 giorni di utilizzo con una singola carica con un utilizzo medio.

Approfitta ora dell’ultima offerta di MediaWorld su Honor Magic 5 Lite: non solo risparmi 20 euro sul prezzo dell’Offerta Prime di Amazon, ma godrai anche delle spese di spedizione gratuite andandolo a ritirare nel punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua. E se vuoi, puoi prenderlo in 20 rate a interessi zero da 12,45 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.