La serie Honor Magic 3 riceverà due aggiornamenti del sistema operativo Android; questo è quanto confermato dal CEO dell'azienda in persona.

Honor Magic 3: una news che non ci aspettavamo

Ieri Honor ha annunciato la tanto attesa serie Magic 3, una gamma di prodotti di punta comprendente Magic 3, Magic 3 Pro e Magic 3 Pro+. È stato ampiamente riportato che i modelli della serie avrebbero ricevuto solo un importante aggiornamento del sistema operativo. Nuove informazioni rivelano che il CEO dell'azienda George Zhao ha confermato ad Android Authority che questi telefoni riceveranno almeno due major update del software di Google.

La serie Magic 3 verrà preinstallata con sistema operativo Android 11 e skin Magic UI 5.0. Offrirà anche i Google Mobile Services, i quali daranno accesso al Play Store e alle altre app di Google. La società deve ancora rivelare la disponibilità globale della gamma in questione.

Diversi rapporti hanno affermato che la serie Magic 3 sarebbe stata dotata di una fotocamera selfie sotto il pannello. Tuttavia, nessuno dei modelli ha una selfiecam under-display. Dopo l'evento di lancio dei Magic 3, Zhao ha affermato che la trasmissione della luce durante i selfie e le videochiamate è la sfida più grande che la società deve affrontare. Nella sua ricerca, l'azienda ha scoperto che molti effetti dell'immagine sono inaccettabili in alcune situazioni di scarsa illuminazione. Per questo motivo, Honor deciso di non includere la nuova tecnologia nei device in arrivo dopo un'attenta valutazione.

Nelle notizie correlate, Zhao ha affermato che il marchio ha ripreso l'attività in più di 50 paesi in tutto il mondo e che la società si concentrerà quest'anno sul recupero del proprio business nel mercato estero. La serie Honor 50 che ha debuttato alcuni mesi fa in Cina sarà disponibile in più di 3 Paesi e in futuro la compagnia ha dichiarato che presenterà più prodotti globalmente. Ha anche confermato che i telefoni in arrivo nei mercati esteri saranno dotati di Google Mobile Services.

