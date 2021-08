Honor ha appena dichiarato di voler lanciare smartphone a livello globale con il supporto ai Google Mobile Services (GMS).

Honor vuole espandersi a livello globale

L'ex sub brand di Huawei ha finalmente presentato la sua prima vera linea di smartphone di punta di fascia alta premium dopo essersi separata dalla casa madre all'inizio di quest'anno. La serie Magic3 è stata lanciata nel paese di origine dell'azienda, la Cina.

Dopo l'evento di lancio, durante un'intervista, il CEO di Honor George Zhao ha parlato del lancio globale degli smartphone del marchio. Ha affermato che la società si concentrerà ora sulla ripresa delle operazioni commerciali in oltre 50 paesi in tutto il mondo.

Ha aggiunto che la società si sta ora preparando a commercializzare i telefoni della serie Honor 50 a livello globale in circa 30 nazioni. Per coloro che non lo sapessero, la gamma è stata lanciata in Cina un paio di mesi fa. Anche la nuova serie Magic3 sarà commercializzata a livello globale, ma non è stata rivelata una roadmap di distribuzione da parte dell'azienda cinese.

Gli smartphone a marchio Honor che verranno lanciati nei mercati internazionali saranno dotati dei Google Mobile Services (GMS). Secondo il recente rapporto, il marchio è attualmente sottoposto a Google Play Protect Security Review e test di compatibilità per garantire che le applicazioni GMS possano essere eseguite sui suoi smartphone.

Ricordiamo che la società è stata costretta ad abbandonare i GMS sui suoi dispositivi quando l'azienda era un sottomarchio di Huawei, dato che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al colosso tecnologico cinese, impedendo a quest'ultima di utilizzare Google o qualsiasi tecnologia prodotta da un'azienda americana.

George Zhao ha anche riconosciuto che la quota di mercato dell'azienda nel mercato estero è scesa quasi a zero e ha aggiunto che l'attenzione del marchio è ora sulla ripresa della propria attività in circa 50 paesi in cui ha stabilito operazioni.

Con il supporto dei Google Mobile Services e dei nuovi promettenti flagship lanciati sul mercato, Honor spera di raggiungere presto il suo obiettivo.

