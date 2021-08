La scheda tecnica della Magic Pencil 2 conferma l'esistenza di un nuovo tablet del costruttore cinese; stiamo parlando, ovviamente, dell'Honor Tab V7 Standard.

Honor Tab V7 vanilla: cosa sappiamo al momento?

L'Honor Tab V7 Pro è stato annunciato oggi e, insieme al tablet, l'azienda ha anche annunciato la Magic Floating Keyboard Case e la Magic-Pencil 2. Se vi state chiedendo se ci sarà un modello “vanilla” del tablet, possiamo confermare che ce ne sarà uno.

I colleghi di Gizmochina stati in grado di confermare l'esistenza del Tab V7 tramite la scheda tecnica dello stilo Magic-Pencil 2. Si può notare che tale foglio delle specifiche contiene i dispositivi compatibili con lo stilo e, oltre al Tab V7 Pro, è presente anche il V6 dell'anno scorso e l'Honor Tab V7 ancora da annunciare.

Non sappiamo quando sarà questo tablet verrò annunciato e non sappiamo quali specifiche avrà; siamo solo a conoscenza che ci sarà il supporto per uno stilo capacitivo. Tuttavia, siamo sicuri che sarà un prodotto più economico del modello “Pro”. Quindi, se il Tab V7 Pro è un prodotto al di sopra del vostro budget, potreste voler attendere il Tab V7.

Il modello Pro ha un costo di partenza di ¥ 2599 (~ $ 401) ed offre un prodotto alimentato dal recentissimo SoC MediaTek Kompanio 1300T, uno schermo LCD 2K da 11 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. È presente anche una doppia fotocamera posteriore da 13 MP + 2 MP, quattro altoparlanti con DTS: X Ultra, una batteria da 7250 mAh e supporto per la ricarica rapida da 22,5 W. Honor lancerà il tablet con Magic UI 5.0 basato su Android 11.

