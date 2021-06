Le Honor Chioce tornano in offerta su Amazon a soli 29,99€. Il coupon da 3,00€ simboleggia un piccolo sconto ma fornisce un incentivo per compiere l'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Honor Choice: true wireless d'eccezione

Le cuffie true wireless di Honor, le Choice, sono delle wearable di tutto rispetto e che a prezzo contenuto rappresentano un ottimo prodotto su cui mettere le mani. Disponibili in colorazione bianca, vantano numerose caratteristiche.

Appartengono alla categoria In Ear, quella dotata di punte in silicone. Tale features consente di ottenere una riproduzione leggermente più pura grazie all'isolamento naturale che si crea con l'esterno. Sono poi confortevoli e progettate per essere indossate lunghe ore senza provare fastidi.

Gli altoparlanti integrati erogano un suono equilibrato con bassi corposi e toni alti chiari. Il risultato finale è più che soddisfacente grazie ai driver da 7 millimetri.

Degni di nota sono i quattro microfoni integrati che consentono di effettuare chiamate con semplicità. È presente anche la tecnologia per la riduzione del rumore in chiamata per favorire le comunicazioni ai massimi livelli.

Tra le altre caratteristiche non possono essere ignorati i controlli touch, il loro essere resistenti ad acqua e polvere e certificati IP54 e la batteria che assicura fino a 24 ore di riproduzione.

Puoi acquistare le Honor Choice su Amazon a soli 29,99€. Acquistale oggi e ricevile in 48 ore se sei sottoscritto a Prime. In casi diversi, le consegne rimangono gratuite ma operate in circa sette giorni lavorativi.

Attiva il coupon di 3,00€ per ottenere lo sconto in carrello. La promozione è valida solo fino al 19 giugno 2021 salvo eventuale esaurimento scorte.

