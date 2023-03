HONOR Band 6: display AMOLED, SpO2 e tanto altro a prezzo REGALO

Quando su Amazon c’è il 21% di sconto sulla smartband HONOR Band 6 è impossibile non metterla subito nel carrello. Si tratta di uno tra i migliori fitness tracker economici del momento, incredibilmente in pronta consegna ad appena 36€.

Nonostante il prezzo evidentemente molto aggressivo e conveniente, la smartband del colosso cinese è apprezzata per il suo impareggiabile rapporto qualità/prezzo.

C’è una incredibile offerta su Amazon per la smartband HONOR Band 6: affare d’oro

Ad appena 36€ ti arriva a casa un fitness tracker di qualità sorprendente: trova posto un bellissimo pannello AMOLED da 1.47 pollici ad altissima luminosità, una batteria di lunghissima durata e una perfetta compatibilità con gli smartphone Apple e Android.

Inoltre, HONOR Band 6 monta anche un precisissimo sensore HR in grado di registrare costantemente la frequenza cardiaca, la SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue) e anche la qualità del sonno. Come se non bastasse, a tutto ciò si aggiunge anche il tracking di 10 attività fisiche per monitorare con precisione gli allenamenti in palestra oppure all’aperto.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la smartband di HONOR fintanto che può essere tua ad appena 36€ con tanto di consegna rpaida e senza costi di spedizione extra (condizione valida solo per i clienti Amazon Prime).

