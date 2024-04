Honor 90 Lite a soli 158€: scopri come averlo su eBay

Continuano le promozione su eBay che ti permettono di risparmiare sulla migliore tecnologia del momento. Oggi abbiamo scovato un’offerta potente che non puoi farti scappare. Acquista l’ottimo Honor 90 Lite a soli 158,50 euro, invece di 279,90 euro. Si tratta di un’ottima occasione da prendere al volo.

Con 8GB di RAM e 256GB di ROM hai fluidità e spazio di archiviazione per gestire al meglio app, giochi e contenuti multimediali. Ricordati che per ottenere questo prezzo conveniente devi inserire il Coupon PSPRAPR24 nella sezione dei Codici Sconto. Inoltre, hai la consegna gratis inclusa.

Honor 90 Lite in offerta speciale su eBay

Con un Honor 90 Lite a soli 158,50 euro puoi fare davvero di tutto. Sono 4 i motivi per cui ti consigliamo di scegliere questo telefono. Prima di tutto la fotocamera principale che con 100 MP assicura scatti favolosi e riprese video eccellenti. Inoltre, hai anche un ampio spazio di archiviazione.

Non manca nemmeno un display pazzesco da 6,7 pollici con tecnologia Eye Care. Infine, la potente batteria da 4500 mAh regala un’autonomia pazzesca per tutto il giorno e oltre. Così lo utilizzi lontano da casa senza alcuna limitazione. Cosa stai aspettando?

Acquistalo adesso a soli 158,50 euro, invece di 279,90 euro, sfruttando il Coupon PSPRAPR24. Tra l’altro con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 52,83 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.