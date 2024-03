HONOR 90 Lite in offerta a 173€ su Amazon è un OTTIMO ACQUISTO

Se siete alla ricerca di uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo ma non volete spendere più di 200 euro, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon molto interessante dedicata all’ottimo HONOR 90 Lite. Lo smartphone viene ora proposto al prezzo scontato di 173 euro, raggiungendo un nuovo minimo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 90 Lite: a questo prezzo è da prendere al volo

HONOR 90 Lite è un ottimo smartphone che, a meno di 200 euro, rappresenta l’acquisto giusto per la maggior parte degli utenti. Tra le specifiche tecniche troviamo un display IPS LCD da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Da segnalare anche il SoC MediaTek Dimensity 6020 che garantisce sia l’accesso al 5G che la possibilità di sfruttare ottime prestazioni generali. Da notare anche 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Lo smartphone, inoltre, è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 100 Megapixel, e di una fotocamera anteriore da 16 Megapixel. Da notare anche una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 30 W. Lo smartphone di HONOR è Dual SIM e ha un chip NFC oltre al sensore di impronte digitali laterale.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 90 Lite con un prezzo scontato di 173 euro. Si tratta dell’offerta giusta per chi ha un budget ridotto ma non intende rinunciare a uno smartphone veloce, completo e con tutto quello che serve. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.