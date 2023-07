Honor 90 e 90 Lite arrivano ufficialmente in Italia: ecco i prezzi

Honor ha ufficialmente annunciato il lancio della sua attesissima serie Honor 90 sui mercati europei. Diversi i modelli disponibili: Honor 90 nei tagli di memoria da 8+256GB e 12+512GB, a cui si aggiunge Honor 90 Lite.

Il top di gamma vanta una fotocamera principale da ben 200MP e un display quad-curvo con tecnologia eye-comfort. Ottimo rapporto qualità-prezzo, con performance di alto livello in tutti gli ambiti ed una lunga autonomia.

Honor 90 e 90 Lite: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Honor 90 è dotato di un sistema fotografico avanzato, composto da una fotocamera principale da 200 MP, sensore ultragrandangolare e macro da 12 MP, lente di profondità da 2 MP. Grazie alla fusione multi-frame, all’algoritmo di riduzione del rumore ed al pixel binning, la fotocamera principale da 200 MP produce foto HDR e scatti dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità Ritratto consente di creare ritratti eccezionali con un autentico effetto bokeh. La fotocamera frontale da 50 MP cattura selfie perfetti per i vlogger, anche grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il denoising video, offrendo un’esperienza di registrazione ottimizzata.

Honor 90 presenta un display quad-curvo da 6,7 pollici con risoluzione di 2664×1200 pixel, con picco di luminosità da 1600 nits. La frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz assicura fluidità visiva ed efficienza energetica. Inoltre, con il supporto HDR10+ e le certificazioni HDR di Netflix e Amazon Prime Video, Honor 90 mette al servizio dell’utente un’esperienza multimediale straordinaria. Da menzionare la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free e il livello di dimming privo di rischi, per ridurre l’affaticamento degli occhi. Inoltre, la tecnologia Dynamic Dimming simula la luce naturale, mentre Circadian Night Display filtra la luce blu per favorire il sonno notturno degli utenti.

Il design dell’Honor 90 è ispirato all’alta moda ed all’artigianato dei gioielli di lusso. Con un corpo sottile e leggero, lo smartphone è piacevole sia da tenere in mano che da osservare. La durata della batteria è eccezionale, con una capacità di 5000 mAh che permette un utilizzo per tutto il giorno. Disponibile la ricarica rapida: bastano 15 minuti per il 45% di carica. Il telefono è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition e porta con sé MagicOS 7.1, che offre una serie di funzioni avanzate, come il riconoscimento del testo nelle immagini.

Anche Honor 90 Lite, il fratello minore della nuova gamma, si distingue per un sistema di fotocamere avanzato, un display di alta qualità ed una serie di funzionalità smart. La fotocamera principale posteriore da 100 MP con apertura f/1.9, la fotocamera Wide & Depth da 5 MP e la fotocamera macro da 2 MP consentono di catturare paesaggi maestosi e primi piani dettagliati. La fotocamera frontale da 16 MP dà invece modo di scattare selfie accattivanti per la condivisione sui social.

Il display senza bordi da 6,7 pollici offre una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 90 Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida. Inoltre, il dispositivo include soluzioni per la protezione degli occhi, come la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, Dynamic Dimming e Circadian Night Display. Honor 90 Lite è alimentato dal chip MediaTek Dimensity 6020 5G e da una batteria da 4500 mAh. La memoria RAM da 8 GB (virtuale fino a 13 GB) e l’ampia unità di archiviazione da 256 GB consentono poi di memorizzare numerosi contenuti multimediali ed applicazioni.

Honor 90 è disponibile ai prezzi di 549,90€ per la versione 8+256GB e 599,90€ per la versione 12+512GB, nei colori Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver (qui ti suggeriamo come risparmiare 150€ sull’acquisto), mentre Honor 90 Lite è acquistabile a 299,90€ nelle colorazioni Cyan Lake, Titanium Silver e Midnight Black, ma spuntando il coupon con sconto che trovi su Amazon puoi averlo a soli 229,90€.

