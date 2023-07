Honor 90: acquistalo in offerta a 399 euro con questo COUPON

Honor 90 è il nuovo medio gamma presentato dall’azienda asiatica nelle ultime ore. Di più, è il nuovo best buy assoluto tra i medio gamma appartenenti alla fascia di prezzo dai 400 ai 600 euro. Un display da top di gamma, un ottimo processore, un comparto camere superiore alla media e un’autonomia extralarge ne fanno uno smartphone da urlo.

Poi la promozione di lancio è di quelle da non farsi sfuggire. Di listino costa 549,90 euro, ma acquistandolo sullo store ufficiale di Honor tramite questa pagina lo pagherai soli 399,90 euro: 50 euro te li fa risparmiare subito lo store, gli altri 100 euro l’offerta limitata del coupon AHONOR90V da inserire una volto aggiunto al carrello il telefono.

Honor 90: dai il benvenuto al nuovo re dei medio gamma

Da ieri il mercato dei medio gamma in ambito telefonico ha un nuovo re. Il successore di Honor 70 è tra i pochissimi smartphone in questo 2023 ad aver rimescolato le carte, proponendo una ventata di novità come non si vedeva da tanto tempo.

A partire dal display, un AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120Hz. Uno schermo di rara bellezza, che fatichiamo a trovare anche nei top di gamma di quest’anno.

C’è poi lo Snapdragon 7 Gen1, il processore migliore che un telefono medio di gamma può montare nel 2023. L’esperienza premium su uno smartphone che al lancio costa in promozione meno di 400 euro è realtà.

E se per l’autonomia di due giorni non c’è molto altro da aggiungere, dove il nuovo Honor compie l’ennesimo capolavoro è con il comparto camere. Qui ritroviamo non solo un sensore principale da 200MP, per scatti ottimi sia di giorno che di notte, ma anche una fotocamera anteriore da 50MP per selfie che scomodano perfino i top cameraphone.

