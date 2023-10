HONOR 90 5G precipita su eBay: SORPRENDE TUTTI con il 29% di sconto

Il popolarissimo HONOR 90 5G è il protagonista di una offerta su eBay che ha davvero dell’incredibile. Infatti, prendendo al volo lo sconto immediato del 29%, quest’oggi ti bastano appena 359€ per mettere le mani su un ottimo mediogamma – stiamo parlando di un risparmio complessivo di ben 146€.

Basta un rapido sguardo per comprendere fin da subito che HONOR 90 5G ha tutto ciò di cui hai bisogno in uno smartphone: è bello, è realizzato con materiali di buona fattura e monta anche una scheda tecnica davvero interessante.

Sconto immediato del 29% su eBay per l’ottimo HONOR 90 5G: occasione imperdibile

Nonostante l’importante calo di prezzo il device a marchio HONOR è pronto a stupirti con il suo bellissimo pannello AMOLED curvo da 6.7 pollici super smooth a 120Hz; sotto il cofano, inoltre, batte un processore octa core con di fianco una mega batteria da 5000 mAh per ore e ore di autonomia.

Inoltre, lo smartphone sfrutta a dovere un modem 5G ad altissima velocità ed è anche pronto a sorprenderti con il modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 200MP per foto e video ad altissima risoluzione.

Non perdere questa incredibile occasione su eBay per lo smartphone HONOR al prezzo scontato di appena 353€; mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in pochissimo tempo. Infine, ricorda che se decidi di acquistarlo con PayPal hai la possibilità di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

