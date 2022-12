Honor 80 GT: tutti i dettagli trapelano prima del lancio ufficiale

Oramai ci siamo: il debutto del nuovo gaming phone Honor 80 GT è alle porte; il dispositivo dell’ex sub brand cinese è pronto ad approdare nel mercato interno. Oggi scopriamo alcune delle sue caratteristiche chiave, come la main camera da 54 Megapixel, lo schermo OLED con refresh rate da 120 Hz e non solo.

Come abbiamo letto qualche giorno fa, Honor 80 GT approderà in Cina il prossimo 26 dicembre. Insieme al flagship da gioco, la compagnia svelerà un tablet premium, il famigerato Honor Pad V8 Pro. In attesa del debutto, l’azienda stessa ha iniziato a spoilerare le caratteristiche di questi dispositivi. Diamo un’occhiata a cosa è appena emerso.

Honor 80 GT: cosa è emerso online?

Andiamo con ordine: il design di Honor 80 GT sarà leggermente diverso rispetto a quello visto con i modelli Honor 80 e 80 Pro. Stando a quanto afferma Digital Chat Station poi, presenterà una scocca in plastica per mantenere bassi i costi e quindi il prezzo al pubblico.

Ci sarà una main camera di Sony, precisamente il sensore IMX800 da 54 Megapixel, lo stesso che abbiamo visto nell’ottimo Honor 70 uscito pochi mesi or sono. La batteria avrà il supporto alla ricarica rapida da 66W, come rivelato dall’ente cinese 3C. Lo schermo sarà invece un OLED con foro al centro, con risoluzione FullHD+ e refresh rate fino a 120 Hz. Ci saranno due colorazioni e un’edizione speciale.

Il marchio ha confermato la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e il software sotto la scocca sarà MagicOS 7 basata su Android 13. Non di meno, il prezzo di lancio potrebbe essere di circa 3000 yen.

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Honor 70 5G, l’attuale midrange premium del marchio, si trova in super sconto su Amazon a soli 459,00€ con spedizione Prime. Se lo ordinate oggi, sarà a casa vostra domani, in tempo per essere posizionato sotto l’albero di Natale.

