Honor 60: eccolo in tutto il suo splendore (FOTO)

Ecco l'Honor 60 in tutto il suo splendore; il dispositivo riceverà un display curvo e un design del pannello posteriore stellato molto, molto suggestivo. Andiamo con ordine.

Honor 60: tutto quello che c'è da sapere

All'inizio di questa settimana, l'ex sub brand di Huawei aveva annunciato la data di lancio ufficiale dell'Honor 60 e il suo recente teaser aveva persino rivelato il design del pannello posteriore dello smartphone. Ora, la società ha condiviso un altro poster che mostra il midrange premium in tutto il suo splendore.

Il produttore di smartphone ha recentemente condiviso un nuovo video teaser sul suo account Weibo ufficiale (un sito web di microblogging cinese). In questa clip, l'azienda ha mostrato il design completo dell'Honor 60. Si può osservare il pannello posteriore blu sfumato che ospita anche elementi del cielo stellato, in linea con quanto visto dal precedente teaser ufficiale. Guardando lo spot (non disponibile più in rete), il pannello posteriore del device presenta un grande modulo fotografico di forma ovale nell'angolo in alto a sinistra che ospita due anelli della fotocamera di grandi dimensioni e, al centro, una piccola fotocamera.

In particolare, la back cover presenta anche una curvatura sui lati che dovrebbe migliorare la presa sul device. Arrivando nella parte anteriore, il panello dello smartphone presenta bordi curvi su entrambi i lati, con i quattro angoli dello schermo anch'essi stondati. A parte il design, il marchio cinese non ha rivelato i dettagli più fini riguardanti il prossimo smartphone. Il debutto di Honor 60 è previsto per il 1° dicembre 2021, quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti poiché vi comunicheremo tutti i dettagli relativi alla nuova gamma di telefoni premium dell'OEM cinese. Lecito aspettarli in Europa nei primi mesi dell'anno prossimo con all'interno i Google Play Services.