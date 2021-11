Honor 60: svelato il suo design prima del lancio

Il design posteriore del nuovo Honor 60 viene rivelato dalla compagnia cinese a pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale del device.

Honor 60: cosa sappiamo al momento?

L'ex sub brand di Huawei rilascerà la serie di smartphone Honor 60 il 1° dicembre in Cina. Prima del lancio, il produttore cinese ha pubblicato un poster per mostrare il design posteriore del telefono.

Nel teaser, il modello e attore cinese, Gong Jun tiene in mano l'Honor 60. Il guscio posteriore blu sfumato del dispositivo è fiancheggiato da elementi del cielo stellato. Nell'angolo in alto a sinistra c'è un alloggiamento della fotocamera avente una forma ovale che ospita due anelli della fotocamera di grandi dimensioni con quella che sembra una piccola lente in mezzo. Quindi, sembra che il terminale sia dotato di un'unità a tripla camera, accompagnata da un'unità flash LED.

La società deve ancora svelare le specifiche della serie di device in questione. I rapporti che circondano la formazione hanno rivelato che questa includerà tre modelli: Honor 60, 60 Pro e 60 SE. Sembra che questi rivaleggiano con OPPO Reno 7, 7 Pro e Reno7 SE che dovrebbero essere presentati il ​​25 novembre in Cina.

È probabile che i terminali dell'ex sub brand di Huawei arrivino con il supporto per la ricarica rapida da 66 W. D'altra parte, il modello 60 SE potrebbe essere dotato di una ricarica rapida da 40 W. Si spera che i rapporti più recenti diffondano maggiori informazioni sulla gamma di telefoni in questione prima del loro annuncio ufficiale.

Nelle notizie correlate, secondo quanto riferito, l'azienda sta lavorando allo smartphone Honor X30. Si ipotizza che arrivi con specifiche come un display perforato, un chip Snapdragon 695 e un'unità a tripla camera così ripartita: 48 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel. Si dice anche che la società lancerà due foldable nel corso del primo trimestre del prossimo anno.