Honor 50 arriverà in Europa il prossimo 26 ottobre

Honor 50 sarà lanciato nei mercati europei il 26 ottobre; di fatto, questo terminale segna il ritorno dell'ex sub brand di Huawei nel nostro continente. Da segnalare che il device gode del Play Store e dei GMS.

Honor 50 debuttterà in Europa con il Play Store

A giugno, la serie Honor 50 è stata presentata sul mercato cinese con specifiche interessanti come un display OLED da 120 Hz, fotocamere da 108 MP e un chipset di fascia media. Ora, la compagnia asiatica si sta preparando per il suo rilascio globale poiché oggi l'azienda ha confermato la sua data di lancio europea.

Il midrange di punta sarà commercializzato il 26 ottobre nel mercato europeo. L'azienda ha confermato che lo smartphone debutterà nel Regno Unito e in altri Paesi del continente. Per coloro che non lo sapessero, il prodotto è stato visto elencato sulla pagina tedesca della società, suggerendo la sua futura disponibilità anche in quel mercato.

Ora che lo smartphone sta atterrando nei mercati europei, prevediamo che il telefono possa veinir lanciato presto in Malesia e in altri mercati.

L'Honor 50 ha un prezzo di 2699 CNY (~ $ 419) in Cina per il modello base con una variante di archiviazione da 8 GB + 128 GB. Prevediamo che il prezzo del device sia simile anche da noi.

Il telefono è dotato di un display OLED da 6,57 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ha una fotocamera selfie da 32 MP posizionata nella parte superiore centrale dello schermo. È dotato di un sistema composto da quattro lenti e un obiettivo principale da 108 MP, un sensore ultra-wide da 8 MP e due ottiche da 2 MP.

Sotto il cofano, è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G con 8 GB, 12 GB di RAM e 128 GB, 256 GB di spazio di archiviazione integrato. Contiene una batteria da 4.300 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W. Il telefono funziona con MagicUI 4.2 e ha Android 11 out of the box. Lo smartphone dovrebbe essere lanciato con i Google Mobiles Services nel mercato europeo.