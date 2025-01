HONOR 200 (12/512 GB): a questo prezzo su Amazon è la scelta giusta nella fascia media

HONOR 200 è il mid-range da prendere oggi: la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage, infatti, è ora protagonista di una nuova offerta su Amazon. Grazie al coupon di 20 euro da applicare in pagina, prima di aggiungere lo smartphone al carrello, è ora possibile acquistare il mid-range di HONOR al prezzo scontato di 349 euro. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 200: un affare nella fascia media

La scheda tecnica di HONOR 200 include un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è spazio anche per il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 che può garantire prestazioni al top per la fascia di prezzo. Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore, con un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel con zoom ottico 2,5x. Anche la fotocamera anteriore, perfetta per i selfie, è da 50 Megapixel. Lo smartphone supporta il Dual SIM, anche con eSIM, ed è dotato del sistema operativo Android 14, con aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 200 al prezzo scontato di 349 euro, scegliendo la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Lo sconto è legato all’applicazione di un coupon da 20 euro presente in pagina. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.