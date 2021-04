Sei in cerca di un paio di true wireless? Gli auricolari prodotti da Homscam sono in offerta su Amazon a soli 19,99€. Il ribasso del 41% corrisponde a uno sconto effettivo di 14,00€ che rende l’acquisto più economico.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Homscam: gli auricolari che stavi cercando

Il design lineare e semplice delle true wireless Homscam viene arricchito dalla colorazione nera, la quale le rende discrete.

Grazie alla loro forma In Ear si adattano perfettamente ai padiglioni auricolari creando un’esperienza sonora avvolgente e confortevole. Le diverse punte auricolari, infatti, permettono di personalizzare la vestibilità delle wearable.

Gli altoparlanti implementati all’interno delle cuffie erogano un suono equilibrato e di qualità. Le tracce musicali suonano con bassi potenti e corposi e toni alti chiari.

I microfoni integrati consentono di utilizzare queste wearable anche in fase di chiamata. La stabilità concessa dal Bluetooth 5.0 assicura telefonate nitide, chiare e senza interferenze.

Per quanto concerne la batteria, invece, la base di ricarica fornisce un’autonomia complessiva di 35 ore. Basta inserire gli auricolari al suo interno per ottenere il pieno di energia ben 8 volte consecutive.

Da non trascurare, infine, la possibilità di utilizzare cuffie sia in modalità stereo che mono. In tal modo si può indossare anche un solo auricolare alla volta senza rinunciare alla qualità.

Puoi acquistare le wearable True wireless di Homscam a soli 19,99€ su Amazon nella loro colorazione nera. Ordinale oggi e ricevile nel giro di 48 ore se possiedi un abbonamento a Prime. Le spedizioni sono gratuite anche in caso di spedizione presso punto di ritiro. È possibile ampliare il periodo di garanzia grazie alla politica di Amazon: 2,49€ per un anno aggiuntivo.

