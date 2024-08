Hollow Knight (con tutti i DLC) è in sconto a 31€ per Nintendo Switch!

Questo è considerato da tutti uno dei migliori souls-like di sempre. Stiamo parlando di Hollow Knight, il quale fonde meccaniche tipiche dei giochi From Software con un inconfondibile stile da Metroidvania. Se non lo hai mai giocato, o vuoi avere la versione più completa di sempre e, soprattutto, fisica, ti farà piacere sapere che la versione Nintendo Switch (con tutti i DLC) è scontata a soli 31,73€!

Tutte le caratteristiche di Hollow Knight

In questo incredibile titolo girovagherai in un mondo oscuro e affascinante, popolato da creature misteriose e inquietanti. Il protagonista è un cavaliere incappucciato, pronto ad affrontare un regno in rovina, ricco di segreti da scoprire e pericoli da affrontare.

Questa edizione fisica è davvero completa dato che include tutti e quattro i DLC del gioco. Con “Sogni Nascosti“, potrai scoprire nuovi nemici, boss e segreti, e viaggiare velocemente grazie a un nuovo sistema di trasporto. “La Troupe Grimm” ti offrirà una nuova missione principale, con nuovi boss da affrontare in un’atmosfera oscura e inquietante. Con “Linfa Vitale“, esplorerai un regno potenziato, affrontando boss più forti e nuove sfide. Infine, con “Padrino“, potrai ascendere al rango di dio e affrontare missioni e boss epici.

Oltre al gioco completo e ai DLC, l’edizione fisica include contenuti extra, come bellissimo manuale di gioco e la mappa dettagliata di Hallownest che ti aiuterà a non perderti mai. E se vorrai esporre questa versione fisica, le cover reversibili ti permetteranno di personalizzare la tua copia di Hollow Knight con diverse opzioni estetiche.

Non farti sfuggire l’incredibile Hollow Knight in versione Nintendo Switch per un prezzo di soli 31,73€, nella sua edizione fisica!