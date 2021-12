Ho Mobile: PROMO a 5,99€, ecco come attivarla!

Tra le tante promo di Ho Mobile, gestore virtuale di proprietà Vodafone, troviamo sicuramente quella a meno di 6 euro al mese dedicata ad una cerchia specifica di clientela che intende cambiare operatore.

La tariffa che vedremo tra poco ha tutto ciò che serve per soddisfare le esigenze della maggior parte di utenti che vogliono spendere meno senza rinunciare alla qualità.

Ho Mobile: la promo definitiva per chi passa dai virtuali!

L’offerta telefonica del virtuale economico di Vodafone prevede un bundle di 50 Giga di traffico internet in 4G con velocità massima raggiungibile pari a 30 Mbps in upload e download sulla Giga Network dell’operatore rosso, minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi operatore sia fisso che mobile nazionale e SMS sempre senza limite e verso tutti. Il tutto a soli 5,99 euro al mese. Inoltre, in questo canone sono inclusi anche 3,3 Giga in roaming da usufruire in Europa.

La promozione in questione è disponibile provenendo da Iliad, Coop Voce, Fastweb, Feder Mobile, Spusu Italia, Lyca Mobile, DIGI MOBIL, 1Mobile, Poste Mobile, Rabona Mobile, Tiscali ed altri operatori virtuali meno conosciuti.

Questa tariffa a meno di 6 euro al mese non ha costi extra, infatti, è predisposto il blocco dei servizi a contenuto così come l’inabilitazione alle chiamate verso numeri a pagamento.

Nel canone troviamo anche inclusi l’avviso di chiamata, il trasferimento della stessa, navigazione in hotspot ed altri feature davvero interessanti come ad esempio l’opzione Riparti.



Come tutte le offerte disponibili a catalogo di Ho Mobile anche la seguente non ha alcun vincolo di permanenza contrattuale. Inoltre, con l’attivazione online è possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni in caso di insoddisfazione.

Costi ed altro

L’offerta non prevede nemmeno costi per l’attivazione o per la spedizione della SIM a domicilio. L’unica spesa da sostenere la prima volta riguarda quella relativa alla scheda SIM ed alla prima mensilità. Il tutto per un totale di 6,99€.