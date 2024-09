HMD Hyper in arrivo: smartphone coloratissimo che ricorda i Lumia

HMD Global sembra essere al lavoro su un nuovo smartphone chiamato HMD Hyper, le cui prime immagini e specifiche sono recentemente comparse online.

Le foto ricordano il design della serie Nokia Lumia (proprio ieri vi abbiamo parlato del ritorno di Lumia 1020). Ora sono disponibili anche informazioni sulle presunte opzioni di colore.

Cosa sappiamo al momento su HMD Hyper

Si dice che l’HMD Hyper sarà il successore del Nokia X30, lanciato nel 2022. Il design del nuovo telefono appare in linea con quello dell’HMD Skyline, rilasciato di recente. Il dispositivo combina linee curve sul retro con angoli ben marcati. Il mese scorso era già trapelato in una colorazione gialla:

Le ultime anticipazioni rivelano che l’HMD Hyper sarà disponibile in altre tre tonalità: azzurro, simile all’HMD Skyline, rosso e grigio. Non è ancora chiaro se tutte queste colorazioni saranno disponibili in ogni mercato o se saranno specifiche per determinate regioni. Probabilmente avremo maggiori dettagli nelle prossime settimane.

Dal punto di vista tecnico, HMD Hyper sarà uno smartphone di fascia media con tripla fotocamera posteriore e ricarica rapida da 33 W. Il telefono dovrebbe poi montare un display OLED FullHD+ da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Si ipotizza la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4nm, accompagnato dalla GPU Adreno 710.

HMD Hyper dovrebbe offrire 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile, con possibili altre configurazioni al momento del lancio. Sul retro, si prevede una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), affiancata da un teleobiettivo da 13 MP e da un sensore ultra grandangolare da 8 MP. Anche la fotocamera frontale potrebbe sorprendere: si parla di un sensore da 50 MP.

Terminano il quadro generale la batteria da 4.700 mAh e le connettività Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 ed NFC. Inoltre, il telefono potrebbe ottenere la certificazione IP54 per la resistenza a schizzi e polvere. Dato che molte delle specifiche e delle colorazioni sono già state svelate, il lancio di HMD Hyper potrebbe essere più vicino del previsto.