HMD più nostalgica che mai: preparatevi al ritorno di Lumia 1020

Sembra che HMD abbia deciso di riportare in voga lo stile dei design Lumia per i suoi nuovi telefoni, a partire dallo Skyline.

Uno degli smartphone Lumia più amati è stato senza dubbio il Lumia 1020, reso celebre dal suo impressionante sensore da 41 MP, racchiuso in una ormai iconica isola circolare sul retro.

Cosa aspettarci dal nuovo HMD Lumia 1020?

HMD si starebbe quindi ispirando a quel preciso design per un prossimo modello di smartphone ancora senza nome. Sappiamo però che anche su questo dispositivo ci sarà un’isola circolare al centro, con quattro lenti e un flash LED, come evidenziato da questa immagine condivisa online nelle ultime ore:

Non si tratta dell’HMD Hyper, che presenta un’isola rettangolare posizionata nell’angolo in alto a sinistra, simile allo Skyline. E non è nemmeno l’altro modello HMD recentemente trapelato che ha un design simile. Mentre l’Hyper sembra essere un dispositivo di fascia media o inferiore, questo nuovo modello si posizionerà probabilmente tra i dispositivi di fascia alta.

Al momento non ci sono molte informazioni sulle specifiche tecniche, se non il numero delle fotocamere: lo Skyline è stato finora il modello di HMD più ambizioso nel comparto fotografico, essendo il primo a montare una tripla fotocamera (escludendo i moduli macro). Questo nuovo dispositivo, che richiama il Lumia 1020, dovrebbe essere il primo di HMD a presentare una configurazione con quattro fotocamere.

L’alta qualità fotografica che ha reso famosi i Lumia (e il PureView prima di loro) è frutto di anni di sviluppo, e HMD dovrà compiere grandi passi in avanti per competere con i leader attuali nel campo delle fotocamere.