Hisense: Smart TV da 50 pollici SPETTACOLARE a prezzo WOW

Quando non ti va o non puoi andare al cinema, avere ha una bella TV fa la differenza. Se poi la paghi anche meno di quello che costerebbe, ancora meglio. Ora su Amazon è in offerta la splendida Smart TV Hisense da 50 pollici a soli 329 euro, anziché 499 euro.

Lasciati ammaliare dallo schermo gigante e dai colori intensi. Sintonizzati sui tuoi canali preferiti e goditi lo spettacolo che ti piace, come se fossi li a viverlo. Grazie allo schermo ultra sottile e alla cornice appena visibile potrai immergerti completamente nelle azioni di gioco della tua squadra preferita, nelle serie TV o nei film.

Oggi puoi avere uno sconto di ben 170 euro grazie al Prime day. Approfitta subito di questa occasione e acquista la Smart TV Hisense da 50 pollici a soli 329 euro.

Smart TV Hisens: colori bellissimi e audio stupendo

La Smart TV Hisense offre una risoluzione in 4K, ovvero 4 volte migliore rispetto al FHD. Il Dolby vision farà emergere dei colori che altrimenti perderesti. Ogni dettaglio sarà incredibilmente realistico. Scegli la modalità migliore in base a quello che stai guardando. Ad esempio puoi selezionare la modalità gaming per diminuire l’imput lag e migliorare le tue prestazioni.

Puoi anche usare i controlli vocali di Amazon Alexa o Google Assistant. Scarica le app che preferisci come Prime Video, Netflix, DAZN o YouTube. Oppure sintonizza il digitale terrestre integrato per i canali nazionali e non. Goditi l’audio più bello di sempre con il meraviglioso DTS X, che grazie alla virtualizzazione dei contenuti, ti garantirà un’audio pazzesco.

Metto le mani avanti, a questo prezzo ci sarà da sgomitare e pezzi disponibili si esauriranno presto. Quindi fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello la Smart TV Hisense da 50 pollici a soli 329 euro, anziché 499 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.