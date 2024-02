Hard disk esterno 4TB per Mac: dati al sicuro con password (139€)

L’ottimo hard disk esterno Western Digital My Passport è essenziale per liberare spazio sul tuo Mac, grazie ad una capacità di memoria interna che ammonta a ben 4TB. Un dispositivo veloce e concreto, sempre pronto all’utilizzo. Da menzionare il sistema di protezione tramite crittografia per i tuoi file.

Approfitta di quest’opportunità, prima che la promozione giunga al termine: effettua l’ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 18%, l’hard disk esterno WD sarà tuo ad un prezzo di appena 139 euro invece di 169 euro.

Torna in sconto l’hard disk esterno da 4TB per Mac

L’apparecchio gode di piena compatibilità con i dispositivi Mac e potrai utilizzarlo fin da subito per copiare documenti, foto, video e musica o per programmare i tuoi backup tramite il software Time Machine di Apple. L’hard disk My Passport for Mac dispone di tutti i cavi necessari, USB-C e USB-A, in maniera tale che tu possa lavorare con i tuoi contenuti anche sfruttando i terminali a marchio Apple più datati.

Privacy assicurata tramite una password personale in grado di proteggere i tuoi dati sfruttando la crittografia hardware integrata AES a 256 bit. Ascolta l’istinto, prima che le scorte a disposizione finiscano, ed aggiungi al carrello il tuo nuovo hard disk esterno Western Digital My Passport da 4TB per Mac: risparmierai 30 euro e lo riceverai direttamente a casa in men che non si dica.