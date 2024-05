Questo SSD da 512GB a 34€ renderà il tuo PC velocissimo!

Migliorare le performance del tuo PC non è mai stato così economico. Grazie all’offerta eBay, potrai avere l’ottimo SSD Intenso da ben 512GB a un prezzo clamoroso: solo 34,99€!

Tutte le caratteristiche dell’SSD

Con una velocità di lettura e scrittura fino a 560 MB/s e una capienza di 512GB, questo SSD offre prestazioni sorprendenti e ti permette anche di conservare tutti i tuoi preziosi file senza preoccuparti mai dello spazio disponibile. E la tecnologia NAND 3D garantisce prestazioni elevate e una maggiore resistenza, promettendo durata nel tempo davvero.

Ma le sue qualità non si fermano qui: l’SSD Intenso è sinonimo di affidabilità dato che, rispetto ai tradizionali dischi rigidi, è meno soggetto a guasti, garantendo la sicurezza dei tuoi dati come un vero tesoro. Il suo funzionamento silenzioso e il basso consumo energetico non solo sono un vantaggio per le tue orecchie, ma contribuiscono anche a prolungare la durata della batteria del tuo, laptop, nel caso decidessi di installarlo al suo interno.

La compatibilità è un altro punto di forza di questo SSD, adattandosi facilmente alla maggior parte dei computer desktop e laptop dotati di porte SATA III. Grazie al suo form-factor da 2,5 pollici, l’installazione è un gioco da ragazzi.

Inoltre, l’SSD Intenso è dotato di un software di clonazione che semplifica il passaggio dal tuo vecchio disco rigido a questo nuovo SSD, rendendo l’operazione rapida e priva di stress.

Installando questo SSD da 512GB nel tuo PC fisso o portatile, noterai immediatamente un incremento delle prestazioni e dello spazio disponibile! Fallo tuo a un prezzo bassissimo: solo 34,99€.