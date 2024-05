SSD 500GB Samsung, oggi a soli 58€: metti il TURBO al tuo PC

Se desideri apportare un significativo miglioramento nelle prestazioni del tuo PC, dovresti seriamente considerare l’acquisto dell’SSD Samsung 870 EVO da 500GB. Con specifiche tecniche di molto superiori alla media, questo strumento è una scelta consigliatissima per elevare la tua esperienza informatica a livelli altissimi: oltretutto, il prezzo super vantaggioso lo rende un’opzione ancora più allettante.

Non lasciare che questa opportunità ti sfugga dalle mani e compralo oggi stesso su Amazon: grazie ad uno sconto clamoroso del 36%, bastano appena 58 euro invece di 89 euro per aggiudicarti questo eccellente SSD Samsung da 500GB.

Super offerta per l’SSD Samsung 870 EVO da 500GB

L’SSD Samsung 870 EVO offre prestazioni incredibili, con una velocità operativa che raggiunge i 560-530 MB/s grazie alla tecnologia Intelligent Turbo Write, che accelera la scrittura dei dati per garantire elevate performance in ogni situazione. Installare il Samsung 870 EVO a bordo di PC fissi o portatili compatibili con SATA da 2.5 pollici è una passeggiata: il software dedicato ti guiderà attraverso il processo di upgrade in modo rapido ed intuitivo.

Ma le sorprese non finiscono qui: il software Samsung Magician 6 offre una suite completa di strumenti per monitorare la salute e lo stato del drive, ottimizzarne le prestazioni e ricevere sempre gli ultimi aggiornamenti. Le scorte sono limitate, quindi non esitare: aggiungi subito al carrello il tuo SSD Samsung 870 EVO da 500GB risparmiando ben 32 euro, riceverai tutto a casa nel giro di qualche giorno e senza spese di spedizione.