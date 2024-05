Chiavetta USB C 128GB Samsung al MINIMO storico: bastano 24€

La chiavetta USB C Samsung offre una generosa capacità di memoria interna pari a 128GB, che consente di salvare migliaia di file e contenuti di grandi dimensioni con altissime velocità sia in lettura che in scrittura. È totalmente compatibile con i moderni dispositivi, compresi gli smartphone, rappresentando un vero affare ad un prezzo così conveniente.

Approfitta di uno sconto esclusivo del 16% su Amazon per acquistare oggi stesso la chiavetta USB C Samsung: puoi averla a soli 24 euro ma ricorda che la promozione terminerà a breve.

Chiavetta USB C 128GB Samsung a prezzo mai visto

La chiavetta Samsung garantisce velocità di lettura fino a 400 MB/s e velocità di scrittura fino a 30 MB/s. La sua flessibilità di utilizzo la rende adatta per una vasta gamma di dispositivi tra cui PC, notebook, smartphone e tablet, assicurando che i tuoi contenuti siano sempre accessibili ovunque dovessi farne uso.

Con una capacità di memoria da 128GB, questa chiavetta USB C offre ampio spazio per conservare i tuoi file più importanti. Grazie alle sue elevate prestazioni, puoi copiare un file di 4GB su PC o laptop in soli 11 secondi, garantendo un’esperienza di archiviazione rapida ed efficiente. Inoltre, la pendrive è estremamente solida: sopravvive all’acqua, alle cadute, ai campi magnetici, alle temperature estreme ed ai raggi X.

Con pochi modelli rimasti disponibili, non esitare a mettere nel carrello la chiavetta USB C Samsung da 128GB al prezzo più basso mai visto e potrai riceverla a casa tua con consegna gratuita.