Hai detto divano? Su ePRICE ci sono tante offerte interessanti (promo Tendenze d'Arredo)

Se sei alla ricerca di un nuovo divano per il tuo appartamento, ti segnaliamo la promozione Tendenze d’Arredo di ePRICE, lanciata non a caso nello stesso mese in cui si svolgerà a Milano il Salone del Mobile (da martedì 16 a domenica 21 aprile, ndr).

Numerose le offerte disponibili, su tutte quelle che hanno per protagonisti gli articoli di DIVANI.STORE. La promo in corso sul noto marketplace italiano è ideale per quanti hanno un budget risicato e vorrebbero acquistare un prodotto di qualità a un costo irrisorio.

I migliori divani in offerta su ePRICE con la promozione Tendenze d’Arredo

Abbiamo selezionato per te i migliori divani disponibili con la promo Tendenze d’Arredo di ePRICE. Ecco quali sono i modelli da non perdere:

La promozione Tendenze d’Arredo termina tra 10 giorni, sebbene ogni articolo sia da intendersi disponibile fino a esaurimento scorte. Segnaliamo infine che il trasporto del divano al proprio domicilio presenta un costo di 90 euro per tutti i divani elencati qui sopra.