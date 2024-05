FUORITUTTO Amazon: 120 panni Swiffer catturapolvere a 19,99€ (-35%)

Amazon lancia un’ottima offerta da scorta per la confezione da 120 panni catturapolvere Swiffer. Acquistandola oggi puoi portartela a casa a soli 19,99 euro invece di 30,99, grazie ad uno sconto del 35% sul prezzo ufficiale.

Panni catturapolvere Swiffer: per una casa sempre pulita

I panni Swiffer sono ormai una scelta irrinunciabile in casa perché, grazie alla loro praticità ed efficacia, ti permettono di mantenere i tuoi pavimenti facilmente puliti dalla polvere, dallo sporco e, se hai amici a quattro zampe, soprattutto dai peli degli animali.

Questi panni sono progettati con una tecnologia che permette loro di catturare e bloccare fino a 3 volte più polvere, sporco e peli rispetto a quanto riusciresti a fare con una scopa tradizionale e sono particolarmente utili per superfici delicati come i parquet. Non lasciano residui, puliscono a fondo e non riuscirai più a farne a meno.

La scopa Swiffer, acquistabile separatamente, è costruita con una testina snodabile a 360° che ti permette di raggiungere anche le superfici più difficili da pulire, come la parte inferiore del letto o del divano. Pulizie più semplici, veloci ed efficaci grazie ai panni Swiffer: la confezione scorta da 120 panni è tua a soli 19,99 euro.