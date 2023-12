Guarda Unica, il docufilm su Ilary Blasi a un prezzo speciale

Unica è il nuovissimo docufilm che racconta la vita di Ilary Blasi. Promette di essere un viaggio intenso e carico di emozioni legato alla fine del suo matrimonio. Se anche tu sei curioso di vederlo allora non perderti una delle offerte più vantaggiose. Infatti, questa pellicola è disponibile in esclusiva su Netflix. Perciò approfitta subito della superofferta di Sky. Attiva Intrattenimento Plus a soli 19,90 euro al mese, anziché 30 euro al mese.

Una volta attivata, la promozione ha validità per 18 mesi. Terminato il periodo dell’offerta puoi rinnovarla allo sconto disponibile in quel momento. In pratica, grazie a questo pacchetto hai inclusi tutti i contenuti di Netflix e le sue funzionalità molto amate. Film, serie TV, docuserie, programmi per bambini e molto altro ancora. Insieme però hai anche Sky TV e tutti i suoi contenuti esclusivi e avvincenti come Serie TV Italiane e Internazionali, show spettacolari, documentari e news.

Unica: guardala ora su Netflix con Sky

Attiva Sky TV + Netflix per vedere in esclusiva Unica, il docufilm su Ilary Blasi. Ripercorrerai il viaggio intenso che ha portato alla fine del suo matrimonio. Una specie di rivincita, a detta della critica internazionale, da parte di una donna che ha fatto della sua vita privata l’esatto contrario della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ecco la sinossi ufficiale di Netflix:

Il racconto a cuore aperto di una grande protagonista della tv italiana: Ilary Blasi. Dai i primi passi nel mondo dello spettacolo, al grande amore fino alla rottura, Ilary si racconta.

Ecco cosa include il ricco bundle Intrattenimento Plus a soli 19,90 euro al mese:

Sky TV con imperdibili produzioni Sky Original, le serie tv italiane e internazionali, gli show spettacolari per tutta la famiglia, un mondo di documentari da scoprire e le news dall’Italia e dal mondo;

con imperdibili produzioni Sky Original, le serie tv italiane e internazionali, gli show spettacolari per tutta la famiglia, un mondo di documentari da scoprire e le news dall’Italia e dal mondo; Netflix con serie TV, film, documentari e programmi per bambini, mantenendo il tuo account o creandone uno nuovo. Include Netflix piano Base in HD 720p su uno schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie. Puoi scegliere quando vuoi di passare a Netflix Premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.