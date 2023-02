Guarda Sampdoria-Bologna in streaming senza problemi

Sabato 18 febbraio la Serie A TIM vedrà sfidarsi Sampdoria-Bologna. La ventitreesima giornata di questo campionato continua con una partita che promette tanta rivalità. Sei pronto per vederla in streaming senza problemi? Allora non perdere altro tempo.

Acquista subito il tuo abbonamento a DAZN, la piattaforma di streaming live e on demand che ti permette di vedere tutte le partite in esclusiva della Serie A TIM 2022/23. Riuscirà una delle due squadre sfidanti a vincere? Sarà importante per ottenere i 3 punti al ritorno.

Grazie a DAZN, con un solo abbonamento oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Inoltre, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Sampdoria-Bologna cosa serve per uno streaming senza buffering

Se stai cercando una soluzione valida ed efficace per vedere Sampdoria-Bologna in streaming senza buffering devi affidarti a una VPN. In questo momento NordVPN è in promozione al 63% di sconto. Inoltre, vinci anche altri mesi extra.

Ciò è garantito dai suoi server che offrono una connessione con larghezza di banda illimitata in qualsiasi occasione. Così non sarai più in balia del tuo provider e di insopportabili rallentamenti proprio sul più bello dell’azione.

Live Match, telecronaca e formazioni

Il live Match di Sampdoria-Bologna verrà trasmesso sabato 18 febbraio alle ore 15:00 in punto su DAZN. La telecronaca è di Andrea Calogero supportata dal commento tecnico di Simone Tiribocchi. Le due probabili formazioni sono queste:

Sampdoria (3-4-1-2)

Audero

Amione

Nuytinck

Murillo

Leris

Winks

Cuisance

Augello

Djuricic

Gabbiadini

Lammers

Bologna (4-1-4-1)

Skorupski

Posch

Lucumì

Sosa

Lykogiannis

Schouten

Orsolini

Ferguson

Dominguez

Soriano

Barrow

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.